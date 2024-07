Wegen eines Oberleitungsschadens 750 Passagiere in Köln sitzen drei Stunden in Zügen fest

Köln · Bahnreisende in zwei Zügen in Köln mussten sich am Donnerstag in Geduld üben. Ihre Züge mussten auf der Strecke evakuiert werden - doch aus Sicherheitsgründen zog sich das hin.

25.07.2024 , 21:02 Uhr

Ein liegengebliebener ICE der Deutschen Bahn (Symbolbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

In Köln mussten am Nachmittag etwa 750 Bahnreisende rund drei Stunden in zwei Zügen warten, ehe sie diese verlassen konnten. Grund dafür war nach Angaben einer Bundespolizeisprecherin ein Oberleitungsschaden. Betroffen gewesen seien ein ICE und ein Regionalzug. Deutsche Bahn macht Milliardenverlust im ersten Halbjahr Trotz Gewinn von Logistiktochter Deutsche Bahn macht Milliardenverlust im ersten Halbjahr Der Vorfall habe sich gegen 12.00 Uhr ereignet, um 15.30 Uhr sei die Evakuierung abgeschlossen gewesen, sagte die Sprecherin. Evakuierungen nach Oberleitungsschäden würden sich häufig verzögern, weil zunächst aufwändig sichergestellt werden müsse, dass nichts unter Strom stehe. ICE bleibt nach Oberleitungsschaden in Hilden liegen Großer Feuerwehreinsatz auf der Bahnstrecke ICE bleibt nach Oberleitungsschaden in Hilden liegen Eine Bahnsprecherin sagte, durch den Oberleitungsschaden habe der Bahnhof Köln-Süd nicht mehr angefahren werden können. Der Westdeutsche Rundfunk und der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatten über den Vorfall berichtet.

