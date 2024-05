20. Jahrestag des NSU-Anschlags Stadt Köln plant neues „Birlikte“-Festival

Mit einem Kulturfest unter dem Motto „Birlikte“ (Zusammenstehen) will Köln am 9. Juni des NSU-Anschlags in der Keupstraße vor 20 Jahren gedenken. Das Festival solle für ein respektvolles und friedliches Zusammenleben werben, kündigten Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und Schauspielintendant Stefan Bachmann am Mittwoch an. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde kommen.