Köln Polizei in NRW eröffnet erstes digitales Beratungszentrum

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat am Montag in Köln das erste Digitale Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Die Errichtung der neuen, mit moderner Technik ausgestatteten polizeilichen Beratungsstelle habe landesweite Bedeutung, sagte Reul. Das Zentrum sei ein moderner „Service-Point für die Bevölkerung“.