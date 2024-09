Sterben NRW-Dialekte aus? „Kaum jemand kann noch richtig Kölsch sprechen – das ist schade“

„Et kütt wie et kütt“ - der schicksalsergebene kölsche Spruch wird oft auch außerhalb Kölns verstanden und als geflügeltes Wort benutzt. Vor allem im Karneval und in Mundart-Liedern ist die kölsche Sprache noch präsent - doch in der Alltagskommunikation der Kölner spielt sie keine große Rolle mehr. „Kaum jemand kann noch richtig Kölsch sprechen - das ist schade“, meint Günter „Bömmel“ Lückerath, Gründungsmitglied der Bläck Fööss. Deshalb hat er für den 29. September den ersten „Tag der kölschen Sprache“ initiiert.