Neumarkt in Köln : Polizei meldet Schüsse in Arztpraxis

Köln Am Neumarkt in Köln gibt es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz. Es sind Schüsse in einer Arztpraxis gefallen.

Ersten Informationen nach sollen zwei Menschen durch den lauten Knall verletzt worden sein. “Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Eine Tatverdächtige ist laut Polizei auf der Flucht. Hintergründe konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Mehr in Kürze

