Neues Stadtarchiv eröffnet : Das Gedächtnis von Köln bewahren

Köln Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor zwölf Jahren traumatisierte die Stadt. Nun ist das neue Archiv fertig und für alle Bürger offen. Die Restaurierung der zerstörten historischen Dokumente wird aber noch Jahrzehnte dauern.

Unzählige wertvolle Dokumente lagen nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 unter den Trümmern begraben. Bei aufwendigen Rettungsaktionen konnten die meisten Archivalien – teils stark beschädigt – aus der Grube geborgen werden. Genau zwölfeinhalb Jahre nach dem Unglück, bei dem zwei Anwohner ums Leben kamen, finden die historischen Güter nun eine neue Heimat. Am Freitag wurde das neu gebaute Stadtarchiv eröffnet - an einem anderen Ort und auf aktuellstem Stand der Technik.

In dem energieeffizienten Bau, in dem sich neben dem Historischen Archiv auch das Rheinische Bildarchiv befindet, ist Platz für 50 Regalkilometer Archivalien. Die Fassade besteht aus Baubronze-Lamellen, die gleichzeitig Sonnenschutz und eine optimale Tageslicht-Ausnutzung garantieren sollen. In den Magazinen herrschen neun verschiedene Klimazonen, in denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit genau auf die jeweiligen Bedürfnisse des empfindlichen Archivguts abgestimmt sind. Die Bauzeit und die Kosten von 90 Millionen Euro sind nach Angaben der Stadt im vorgesehenen Rahmen geblieben.