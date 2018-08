Musik: Neuer Reggae-Star mit Debütalbum

Unstoppable Fyah bei seinem Besuch in Köln. Foto: Eppinger

Köln "Es ist großartig, jetzt meine Arbeit zu sehen und das Album in Händen zu halten. Zunächst war eine EP geplant, dann wurde ich ermuntert, ein ganzes Album zu machen. Aufgenommen habe ich es gemeinsam mit dem Kölner DJ Densen", sagt Jehorney Coulson.

Mit seinem Künstlernamen Unstoppable Fyah tritt er gerade seine große Reggae-Karriere an. Der Titel "Still Alive" hat durchaus einen ernsten Hintergrund. "Ich bin im Dezember in England schwer mit dem Auto verunglückt. Wir sind alle unverletzt aus dem Wagen ausgestiegen." Er hat sich der positiven Kraft des Reggae verschrieben: "Ich bin ein Optimist und sehe das Leben von seiner Schokoladenseite." Neben England ist Deutschland für ihn besonders wichtig, Gerade war er zum ersten Mal beim Festival Summerjam.