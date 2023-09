„Porno-Priester“ Neuer Rechtsstreit zwischen Erzbistum Köln und „Bild“ bahnt sich an

Der Priester sei mit einem unbewiesenen Vorwurf gebrandmarkt worden, „der in seinem beruflichen und privaten Umfeld vernichtend wirkt“, fügte Brennecke hinzu. Wenn er sich nun dagegen wehre, sei die Rechtslage problematisch: „Sie sagt, wenn der Betroffene sich öffentlich wehrt, ist sein Anspruch auf Anonymität weg. Man nennt das Selbstöffnung.“ Er müsse aber in die Offensive gehen, denn „wer gecancelt wird, hat keine Alternative, als sich zu wehren“. Der Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung führt zu einer mündlichen Verhandlung, die in der Regel öffentlich ist.