Alt trifft auf neu : Neuer „Jurassic World“-Film feiert Premiere in Köln

Neuer „Jurassic World“-Film feiert Premiere in Köln

Köln Der neuste „Jurassic World“ Film ist am Montagabend in Köln vorgestellt worden. Viele altbekannte Stars waren mit dabei. Fans der Reihe können sich auf zwei große Neuerungen freuen.

Der Film „Jurassic World - Ein neues Zeitalter“ hat am Montagabend in Köln seine Deutschlandpremiere erlebt. Dazu war unter anderem Hollywood-Star Jeff Goldblum (69) angereist, der schon im ersten „Jurassic Park“-Film von 1993 als Mathematiker und Chaostheoretiker Dr. Ian Malcolm zu sehen war. Jetzt kehrt er in dieser Rolle zurück.