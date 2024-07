Nach Vorwürfen Stadt Köln und Dirigent Roth beenden Zusammenarbeit

Gegen den Dirigenten waren Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekanntgeworden. In diesem Zusammenhang hatte das Kölner Gürzenich-Orchester Ende Mai mitgeteilt, dass Roth seine Arbeit vorerst ruhen lassen werde, „um dem Gürzenich-Orchester und der Oper Köln die Gelegenheit zu geben, die Situation zu klären und aufzuarbeiten“. Zu Beginn einer Orchesterprobe war den damaligen Angaben zufolge einer Erklärung von Roth verlesen worden, in der es demnach hieß: „Aufgrund der Veröffentlichung eines Presse-Artikels, der aufdeckt, dass ich in der Vergangenheit unangemessene Textnachrichten an Musiker*innen gesendet habe, werden die Orchester, die ich leite, die beschriebenen Verhaltensweisen umfassend untersuchen und Informationen zu den Vorwürfen sammeln.“