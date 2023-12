Nach Terroralarm Kölner Dom für Touristen bis Neujahr geschlossen

„Es gibt immer einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die sich durchmogeln“, konstatiert Domschweizerin Drolshagen mit einem Schmunzeln. „It's the Dom.“ Mittlerweile hat sie sich ein bisschen an die neue Sicherheitslage gewöhnt. Weil sie weiß, dass draußen die Polizei aufpasst, fühlt sie sich im Inneren völlig sicher. Es herrsche jetzt sogar eine besonders magische Atmosphäre im Kirchenschiff. „Wir hatten zwischen den Messen den Dom ganz geschlossen“, erzählt sie. „Es war sehr still. Gerade jetzt in der Bedrohungslage, die rundum herrscht, dann eben in dieser Kathedrale zu sein: Zwei Weihnachtskrippen sind aufgebaut, der Dreikönigsschrein ist mit vielen Kerzen geschmückt - das ergibt trotz allem ein sehr weihnachtliches Gefühl.“