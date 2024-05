Feuerwehr lobt Anwohner Keller in Bergheim nach Starkregen überschwemmt

Bergheim · Am Freitag zog eine Regenfront über NRW hinweg. Lokal liefen Keller voll. So auch in Bergheim bei Köln. Ein Feuerwehrmann wurde bei einem Einsatz leicht verletzt.

25.05.2024 , 13:25 Uhr

In Bergheim liefen gut ein Dutzend Keller voll. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach starkem Regen sind in Bergheim bei Köln am Freitag (24. Mai 2024) 15 Keller überschwemmt worden. Nach Feuerwehr-Angaben vom Samstag (25. Mai) waren auch mehrere Straßen im Ortsteil Büsdorf aufgrund von Wasser und Schlamm nicht mehr passierbar. Ein Feuerwehrmann wurde durch einen Stromschlag leicht verletzt. Die Feuerwehr lobte, dass viele Anwohner bei den Aufräumarbeiten mit angepackt und Schaufeln und Schubkarren zur Verfügung gestellt hätten.

(dw/dpa)