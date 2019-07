28 Patienten betroffen : Nach Keim-Fund in Kölner Praxis - Ermittlungen dauern an

Nach Keim-Fund in Kölner Praxis - Ermittlungen dauern an

Köln Eigentlich sollte eine Spritze sie gesünder machen. Stattdessen hatten etliche Patienten nach der Behandlung in einer Kölner Praxis neue Leiden. Schuld soll ein gefährlicher Erreger sein. Doch bis Klarheit herrscht, kann es noch dauern.

Nach dem Fund eines gefährlichen Erregers in einer Radiologie-Praxis in Köln ziehen sich die Ermittlungen in die Länge. „Das Verfahren kann sich noch mehrere Monate hinziehen“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Das liege auch daran, dass aufwendige, toxikologische Untersuchungen notwendig seien. 28 Patienten hatten in der Arztpraxis Spritzen in den Rücken bekommen und waren danach erkrankt, manche von ihnen schwer. Weiterhin ist unklar, ob auch der Tod eines 84-Jährigen mit dem gefährlichen Erreger „Pseudomonas aerugiona“ zusammenhängt, der in der Praxis nachgewiesen wurde.