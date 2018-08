Nach Heimspiel des 1. FC Köln werfen Unbekannte Steine auf Berliner Fanbus

Köln Gewalt nach dem ersten Heimspiel der Zweitligasaison in Köln: Störer hielten der Nacht einen Fanbus der Berliner vor der Autobahnauffahrt auf und bewarfen das Fahrzeug mit Steinen. Die Polizei nahm mehrere Männer fest.

Unbekannte haben in Köln einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten Union Berlin angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, warfen mehrere Täter am Montagabend mit Steinen. Polizeibeamte verhinderten weitere Attacken.

Mehrere Angreifer waren nach Angaben der Polizei in Köln-Bocklemünd aus Richtung 'Auf dem Paulsacker' auf den Bus zugerannt, als das Fahrzeug an der Venloer Straße in Höhe der Autobahnauffahrt anhielt. Dort bewarfen die Männer den Bus gezielt mit Steinen. Beamte der Einsatzhundertschaft gingen sofort dazwischen und verhinderten weitere Auseinandersetzungen.