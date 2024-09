Nach Explosionen in Köln Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos – Tatverdächtiger floh mit S-Bahn Richtung Düsseldorf

Auch im Fall der Explosion an einem Bekleidungsgeschäft in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei nun mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Die Aufnahmen stammen aus einer Überwachungskamera aus dem Kölner Hauptbahnhof, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Inzwischen stehe fest, dass der Gesuchte nach seiner mutmaßlichen Tat und Flucht vom Tatort in eine S-Bahn der Linie 6 in Richtung Düsseldorf eingestiegen sei. Im Fahndungsportal gibt es noch weitere Bilder des Verdächtigen.