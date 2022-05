Erkrankter ist in Quarantäne : Mutmaßlich erster Affenpocken-Fall in Köln

Mutmaßlich erster Affenpocken-Fall in Köln

Erkrankter ist in Quarantäne

Mitarbeiterin eines Instituts für Mikrobiologie in München. Das Institut hat auch erstmals in Deutschland bei einem Patienten das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen. Foto: dpa/Martin Bühler

Köln In Köln könnte es einen ersten Affenpocken-Fall geben. Ein Mann weist nach Angaben der Stadt typische Symptome auf und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

„Eine Testung steht noch aus“, sagte eine Sprecherin der Stadt Köln am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Mutmaßlich handele es sich aber um eine Erkrankung mit dem Affenpocken-Virus. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Am Freitag war erstmals in Deutschland ein Fall von Affenpocken bestätigt worden. Betroffen sei ein aus Brasilien stammender 26-Jähriger, der von Portugal über Spanien nach München gereist sei, hatte das bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Inzwischen wurden insgesamt vier Fälle von Affenpocken registriert. Nach dem ersten in München erfassten Fall gab es drei weitere bestätigte Infektionen in Berlin, wie das Bundesgesundheitsministerium am Montag mitteilte. Mit weiteren Fällen sei angesichts der umfangreichen Kontakte der Infizierten zu rechnen.