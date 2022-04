Streit um Muezzinruf in NRW : Klare Haltung, klare Regeln

Meinung In Köln können Moscheegemeinden auf Antrag hin zum Freitagsgebet rufen – doch der auf zwei Jahre befristete Testlauf ist keine Lösung. Warum der Muezzinruf Wahlkampfthema sein sollte und die CDU bei dem Thema irritiert.

Wer beim aktuellen Wahl-O-Mat zur Landtagswahl der Aussage zustimmt „In NRW sollen Moscheegemeinden zum Freitagsgebet rufen dürfen“, landet unter anderem auch bei einem CDU-Ja. Die Partei, die von den Entwicklern des Online-Tools zu allen Themenbereichen befragt worden ist, hat dieser Aussage also zugestimmt. Auf Nachfrage ergänzt die NRW-CDU: „Ein Muezzin-Ruf kann ein Beitrag zur Integration sein, man muss bei seiner Einführung umsichtig vorgehen, indem man die Angelegenheit breit diskutiert und sich in einer Kommune eng abstimmt. In diesem Zusammenhang ist die Antwort im Wahl-O-Mat zu sehen“, so eine Sprecherin.

Es knüpft an an Aussagen von CDU-Spitzenkandidat Wüst, der in einem Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur guthieß, dass bisher nur vereinzelt und sehr reduziert zum Gebet gerufen werde, was zu einer hohen gesellschaftlichen Befriedung dieses Themas geführt habe. „Ohne Not und Anlass, wie mir scheint, wird nun in Köln in diesen Frieden eingegriffen“, so Wüst wörtlich. „Denn die Ankündigung der Stadt kommt ja quasi einem Aufruf an alle Moscheegemeinden gleich, Anträge auf Einführung des Muezzin-Rufs zu stellen. Ich habe die Sorge, dass damit möglicherweise mehr Streit in die Gesellschaft getragen als der Integration gedient wird.“