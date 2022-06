Auch Halt in Köln und Duisburg : „MS Wissenschaft“ schippert durch NRW

Die „MS Wissenschaft“ legt in fünf NRW-Städten an. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Münster/Köln Die „MS Wissenschaft“ macht auf ihrer Tour durch Deutschland Halt in fünf NRW-Städten. Los geht es in Münster, danach geht es weiter nach Lüdinghausen, Duisburg, Köln und Bonn. Die Ausstellung an Bord zeigt, wie Wissenschaft funktioniert.

Die „MS Wissenschaft“ macht auf ihrer Tour durch Deutschland ab Ende Juni fünfmal in Häfen in Nordrhein-Westfalen fest. Auftakt ist nach Angaben der Organisatoren am 30. Juni (bis 3.7.) in Münster. Dann folgen Aufenthalte des Ausstellungsschiffes in Lüdinghausen (4.-6.7.), Duisburg (8.-10.7.), Köln (12.-14.7.) und Bonn (20.-24.7.) Im Auftrag des Bundesforschungsministeriums zeigt die Schau, wie Wissenschaft von Astrophysik bis Zukunftsforschung eigentlich funktioniert. Das Angebot ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.

Die Ausstellungstücke aus der Forschung werden zur Verfügung gestellt von Instituten wie der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Max-Planck-Gesellschaft oder Universitäten.

(kag/dpa)