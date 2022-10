Ditib-Zentralmoschee : Muezzinruf darf laut Stadt Köln auf Gesprächslautstärke sein

Köln Der geplante Muezzinruf an der Kölner Ditib-Zentralmoschee darf nicht lauter sein als ein Gespräch. Er soll deshalb aus zwei Lautsprechern und nicht den Minaretten ertönen.

Der Ruf wird den Auflagen der Stadt gemäß 60 Dezibel nicht überschreiten, wie die Kommune am Freitag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) erklärte. Das enstpricht etwa der Lautstärke eines Gesprächs in einer Gruppe oder einer Nähmaschine. Der Muezzinruf soll auch nicht über die beiden je 55 Meter hohen Minarette ertönen, sondern über zwei Lautsprecher, die auf den Hof zwischen Moschee und Verwaltungsbau gerichtet sind. Das Gebäude liegt an zwei größeren Straßen im Stadtteil Ehrenfeld. „Ich rechne damit, dass der Gebetsruf nicht weit außerhalb des Innenhofs zu hören sein wird“, sagte die Leiterin des Kölner Integrationsamts, Bettina Baum.