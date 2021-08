Gewaltsame Auseinandersetzungen befürchtet : Polizei verbietet Demo vor Kölner Ditib-Moschee

Köln Eine Demo, die für nächste Woche während des Freitagsgebets vor der Kölner Moschee angemeldet war, hat die Polizei jetzt verboten. Wegen zu erwartender Mohammed-Karikaturen sei mit gewaltsamen Auseinandersetzungen zu rechnen.

Die Polizei hat eine Demo an der Ditib-Zentralmoschee in Köln verboten, weil sie eine folgenschwere Provokation der islamischen Welt befürchtet. Es sei zu erwarten, dass auf der Kundgebung Mohammed-Karikaturen gezeigt werden sollten, schilderte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Veranstaltung, die ein privater Anmelder in der kommenden Woche parallel zum Freitagsgebet durchführen will, sei daher aus Sicherheitsgründen untersagt worden. Eine massive Emotionalisierung und gewaltsame Auseinandersetzungen auch außerhalb von Köln seien nicht unwahrscheinlich, hieß es. Dem Anmelder zufolge handelt es sich um eine Demo eines Künstlerkollektivs für Menschenrechte.