Neue Trends : Internationale Möbelmesse in Köln wurde eröffnet

Foto: dpa/Oliver Berg 8 Bilder Trends auf der Möbelmesse IMM 2019 in Köln

Köln Die internationale Möbelmesse IMM ist am Montag in Köln gestartet. Die Branche hatte im vergangen Jahr Umsatzeinbußen. Am Wochenende ist die Messe auch für Publikum geöffnet. Ein erster Blick auf die neuesten Trends.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis Sonntag erwarten die Veranstalter rund 150.000 Besucher. Bei der nach Angaben der Veranstalter weltgrößten Möbelschau präsentieren die Hersteller bis Sonntag neue Trends.

Nach einem Umsatzrückgang im deutschen Möbelhandel im vergangenen Jahr um rund 2 Prozent auf 32,9 Milliarden Euro hofft die Branche 2019 wieder auf bessere Geschäfte. Die Möbelhändler machen neben dem heißen Sommer auch die stark gestiegenen Preise für Mieten und Immobilien dafür verantwortlich, dass die Verbraucher im vergangenen Jahr weniger Geld für Möbel ausgaben. Von Freitag bis Sonntag ist die Messe auch für das breite Publikum geöffnet.

(siev/dpa)