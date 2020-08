Festnahme bei Geldübergabe : Mitarbeiter in Geldnot erpresst Chef von Kölner Unternehmen

Bergisch Gladbach/Köln Festnahme bei einer Geldübergabe in der Wahner Heide: Der Verdächtige bei einer Erpressung eines mittelständischen Unternehmens mit Sitz in Köln ist alles andere als ein Fremder.

Ein Mitarbeiter in Geldnöten soll seinen Arbeitgeber um Geld erpresst haben. Der Inhaber des mittelständischen Unternehmens mit Sitz in Köln habe am vergangenen Dienstag eine SMS von einer niederländischen Nummer bekommen, berichtete die Polizei am Montag. Die Forderung: ein höherer Geldbetrag, sonst werde seinen beiden Töchtern Gewalt angetan. Dazu kam es allerdings nicht.

Bei der Geldübergabe in der Wahner Heide bei Köln wurde der Mann am Freitag festgenommen. „Der Festgenommene entpuppte sich als aktueller Firmenmitarbeiter in Geldnöten. Aufgefundene Beweismittel, unter anderem das zur Tat benutzte Handy, erhärteten schließlich den dringenden Tatverdacht“, so die Polizei. Der geständige Mann sitze nun in Untersuchungshaft.