Missbrauchsprozess in Köln : Hamburgs Erzbischof Heße sagt Dienstag aus

Missbrauchsprozess in Köln

Stefan Heße sagt in Köln als Zeuge aus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Beim nächsten Prozesstag in Köln sagt der Hamburger Erzbischof Stefan Heße aus. Er war Personalchef des Erzbistums. In dem Prozess geht es auch darum, ob weitere Missbrauchstaten hätten verhindert werden können.

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße sagt am Dienstag ab 14 Uhr als Zeuge in einem Missbrauchsprozess am Landgericht Köln aus. Heße war 2010 als Personalchef des Erzbistums Köln mit dem Fall eines Priesters befasst, der jetzt wegen Kindesmissbrauchs angeklagt ist. Bei der Befragung von Heße könnte es auch darum gehen, ob er weitere Missbrauchstaten des Mannes hätte verhindern können.