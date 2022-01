Missbrauchsprozess in Köln : Erzbischof Heße räumt Fehler ein – „Hab die Welt nicht mehr verstanden“

Köln Es ist das erste Mal, dass ein katholischer Bischof in Deutschland in einem Missbrauchsprozess aussagt. Erst spät räumt Hamburgs Erzbischof Stefan Heße auch eigene Fehler ein.

Heße ist als Zeuge geladen im Prozess gegen den 70 Jahre alten Priester Hans U. Es ist das erste Mal, dass ein katholischer Bischof in Deutschland in einem Missbrauchsprozess aussagt. Heße war Personalchef im Erzbistum Köln, als die ersten Vorwürfe gegen den nun angeklagten Priester 2010 und 2011 bekannt wurden. Ein anonymes Schreiben erreichte das Erzbistum damals, im Oktober 2010, in dem stand, dass die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs seiner drei Nichten gegen Hans U. ermittele. „Der Vorwurf war so schwerwiegend, dass wir ihn gleich verfolgt haben“, sagt Heße. Die Justiziarin habe sich bei der Staatsanwaltschaft rückversichert. Schon zwei Tage später habe man den Priester dann einbestellt und beurlaubt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Hans U. vor, seine drei minderjährigen Nichten in den 1990er Jahren teils schwer sexuell missbraucht zu haben. In Wuppertal soll er 2011 ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben. In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr mutmaßliche Opfer bei Gericht gemeldet. Unter ihnen auch die ehemalige Pflegetochter des Geistlichen, heute 55 Jahre alt, die im Prozess aussagte, als Jugendliche im Pfarrhaus über Jahre von ihm sexuell missbraucht worden zu sein.

Am Vormittag hatte der Vorsitzende eine E-Mail verlesen – mit dem Einverständnis der Absenderin. Die ehemalige Pflegetochter des Angeklagten hatte sie am 12. Januar ans Landgericht geschickt. Die Frau geht darin noch einmal auf den sexuellen Missbrauch durch ihren Pflegevater Hans U. ein, über den sie bereits als Zeugin berichtet hatte. „Ich dachte, so etwas gehört dazu in einer Pflegefamilie“, schreibt sie. „Später dachte ich, mir glaubt sowieso niemand.“ Und: „Ich wollte auf keinen Fall ins Heim zurück.“ Sie habe in jener Zeit gelernt, sich selbst einen inneren Schutzraum zu schaffen, in dem alles Unangenehme außen vor bleibe. Sie sei auch heute noch nicht in der Lage, Menschen in den Arm zu nehmen, „außer meinen Mann und mein Kind“, schreibt sie. Im Prozess hatte sie auch von zwei Schwangerschaften durch den Missbrauch und zwei Schwangerschaftsabbrüchen berichtet, als sie 15 und 18 Jahre alt war. Zum ersten Abbruch habe Hans U. sie gebracht. Sie habe erst später verstanden, dass sie schwanger war. Dazu schreibt sie in der Mail: „Ich konnte nach den Aborten nur noch ein Kind bekommen, ich hätte gerne mehr gehabt.“