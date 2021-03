Konsequenz aus Missbrauchsgutachten : Umbenennung des Platzes am Kölner Dom gefordert

Der Kölner Dom von oben (Archiv). Foto: dpa-tmn/Henning Kaiser

Exklusiv Das Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln hat einige Würdenträger schwer belastet. Neben Kardinal Meisner auch dessen Vorgänger Joseph Höffner, nach dem 2008 ein prominenter Platz benannt wurde. Erste Stimmen fordern eine Umbenennung.

Es ist einer der prominentesten Plätze im Zentrum von Köln, ohne das sein Name jedem gleich präsent sein dürfte: Der Kardinal-Höffner-Platz, der unmittelbar vor dem Hauptportal des Doms unterhalb der Domplatte liegt, mit bestem Blick auf das Wahrzeichen der Stadt. Erst 2008 wurde der bis dato namenlose Platz nach Joseph Höffner benannt. Da das neue Missbrauchsgutachten dem ehemaligen Kölner Kardinal schweres Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauch attestiert, werden nun Forderungen laut, den prestigeträchtigen Platz wieder um zu widmen.

Die langjährige Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes spricht sich dafür aus: „Der Platz sollte angesichts der neuen Erkenntnisse zu Kardinal Jospeh Höffner definitiv umgewidmet werden“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Gerade an einer so prominenten Stelle, die so viele Touristen anzieht, könne man sich durchaus die Frage stellen, inwieweit das moralisch noch vertretbar sei, sagt Scho-Antwerpes, die seit 2004 Mitglied Kölner Stadtrat ist und 2008 Stellvertreterin des Oberbürgermeisters war – als der bis dahin namenlose Platz dem verstorbenen Kardinal gewidmet wurde.

Der feierlichen Einweihung, an der am 31. Mai 2008 Kardinal Meisner teilnahm, gingen knapp zehn Jahre lange Bemühungen voraus. Der damalige Oberbürgermeister Fritz Schramma sprach von einem „wunderbaren Platz, so nahe an der früheren Wirkungs- und letzten Ruhestätte des Kardinals“. Nachfolger Kardinal Meisner dankte der Stadt, dass sie mit der Benennung dieses zentralen Platzes das Andenken an Kardinal Höffner wachhalte. Man wollte den hoch gebildeten, vierfach promovierten Sozialwissenschaftler und Kirchenmann nachhaltig ehren. Auch die Köln-Tourismus Gmbh stimmte damals gern zu. Die GmbH, deren Anschrift bisher wenig attraktiv „Unter Fettenhennen“ lautete, war seit dem am „Kardinal-Höffner-Platz 1“ zu Hause. „Eine klasse Adresse“, befand man damals – auch weil der neue Name für internationale Gäste leichter auszusprechen war.

Doch das Gutachten der Kölner Strafrechtler zeichnet ein neues Bild von Joseph Höffner und seinem Nachfolger Kardinal Joachim Meisner. Beiden attestiert das neue, vom Erzbistum Köln in Auftrag gegebene Gutachten schwere Verfehlungen. Höffner konnten trotz insgesamt chaotischer Aktenlage acht Pflichtverletzungen nachgewiesen werden im Umgang mit Fällen von sexualisierter Gewalt. Der Kardinal hat demnach in seiner Amtszeit (1969 bis 1987) mindestens sechs Mal gegen die Aufklärungspflicht verstoßen und zwei Mal gegen die Opferfürsorge. Der Untersuchungszeitraum umfasste dabei lediglich die Aktenlage von 1975 bis 2018.

„Auch den Betroffenen gegenüber wäre es ein gutes Signal, wenn der Platz nicht mehr seinen Namen tragen würde“, sagt Scho-Antwerpes. Die langjährige Bundestagsabgeordnete bewegt dabei besonders der Wappenspruch, unter dem Kardinal Höffner sein Handeln stellte: „Iustitia et caritas“ (Gerechtigkeit und Nächstenliebe). Auch Peter Peter Bringmann-Henselder von Betroffenbeirat des Erzbistum Köln findet diese Idee prinzipiell gut. Er wolle das Thema der Umwidmung im nächsten Betroffenenbeirat zur Diskussion einbringen, sagt er auf Nachfrage.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker möchte sich zu diesem Zeitpunkt nicht konkret zu der Frage äußern, ob und wie es weitergehen soll mit dem Kardinal-Höffner-Platz im Schatten des Doms. „Die Stadt Köln verfolgt sehr genau die Entwicklungen rund um die Missbrauchsstudie“, hieß aus ihrem Büro auf Nachfrage. Natürlich werde man sich auch mit Konsequenzen beschäftigen.

Auch in jüngerer Vergangenheit wurde einem Würdenträger am Dom ein Denkmal gesetzt, dem Gutachter nun Fehlverhalten nachweisen: Der langjährige Domprobst Norbert Feldhoff (81) wurde 2015 „Eine sehr seltene Ehre zuteil“, wie das Erzbistum damals mitteilte: Eine Büste des Geistlichen ziert seit dem das Südportal der Kathedrale. Die Steinbüste ist bei der Sanierung der Südquerhaus-Fassade angebracht worden. Feldhoff legen die Gutachter 13 Pflichtverletzungen zur Last. Zu den meisten Vorwürfen, so ist es im Gutachten nach zu lesen, gibt Feldhoff an, sich nicht an die Sachverhalte erinnern zu können.

