Prozess um Pädokriminellen-Netzwerk : Zwölf Jahre Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs für Jörg L.

Foto: dpa/Oliver Berg 7 Bilder Prozessbeginn im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach

Köln Jörg L. ist am Dienstagnachmittag vor dem Kölner Landgericht unter anderem wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs an seiner 2017 geborenen Tochter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Anschließend muss er in Sicherheitsverwahrung.

Jörg L., ein blasser Mann mit Glatze, nimmt das Urteil ohne Regung hin. Den Großteil der Taten soll der 43-Jährige mit seinem Smartphone dokumentiert und Aufnahmen an gleichgesinnte Chat-Partner weitergeleitet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Freiheitsstrafe von dreizehneinhalb Jahren für den gelernten Koch und Hotelfachmann gefordert und die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung beantragt. Der Anwalt des 43-Jährigen hatte zuvor keinen konkreten Antrag zum Strafmaß gestellt, aber sich gegen eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen.

Damit ist rund ein Jahr nach Bekanntwerden des Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach einer der zentralen Figuren verurteilt worden. Überhaupt waren die Ermittlungen in den Fall im Oktober 2019 erst bei Dursuchungen in seinem Haus in Bergisch Gladbach losgetreten worden. Die Fahnder waren damals bei L. auf riesige Mengen kinderpornografischen Materials gestoßen. Sie entdeckten auch Kontakte zu anderen Männern, die in einer Parallelwelt im Netz Videos und Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs austauschten. So weitete sich der Fall schnell bundesweit aus. Die Ermittler haben zum Teil bis zur völligen Belastungsgrenze an dem Fall gearbeitet. Manchmal saßen sie von morgens 7.30 Uhr bis spät in die Nacht vor den Rechnern und schauten stundenlang in die tiefsten menschlichen Abgründe. Sie lasen die Chats, durchsuchten sie nach Hinweisen. „Wir waren unglaublich on Fire“, sagte ein Fahnder unserer Redaktion in einem Interview.

Das sei eine extrem hohe, aber auch positive Belastung gewesen. „Wir wollten die Täter schnell festnehmen und die Kinder befreien“, betonte er. Durch die Auswertung der Fahnder sind bisher bundesweit mehr als 45 Kinder gerettet worden.Die Staatsanwaltschaft hatte L insgesamt 79 Taten vorgeworfen. In 61 Fällen soll er seine Tochter sexuell missbraucht haben, die meisten Taten stuft die Anklagebehörde als schwer ein. Es ging auch um Vergewaltigung und die Verabredung zu einem Verbrechen. Ein Mittäter, der Bundeswehrsoldat Bastian S., hatte vor dem Landgericht Kleve bereits gestanden, gemeinsam mit Jörg L. dessen Tochter in einem Wellness-Bad in Essen missbraucht zu haben. L. soll außerdem zwei zehn bis zwölf Jahre alte Mädchen im Internet vor laufender Kamera zu sexuellen Handlungen gebracht und massenhaft kinderpornografische Bilder und Videos besessen, verbreitet und hergestellt haben. Auf seinen Handys und Computern sicherten die Ermittler drei Terabyte Daten. Er soll den Missbrauch seiner Tochter viele Male dokumentiert und seinen Chatpartnern in den pädokriminellen Netzwerken zur Verfügung gestellt haben.

Neben Bastian S. soll er einigen weiteren Männern in Aussicht gestellt haben, seine Tochter ebenfalls missbrauchen zu dürfen. Einer der Chats hatte 1800 Mitglieder.L. hatte im Prozess ausgesagt, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein. Demnach sei er acht bis zehn Jahre alt gewesen sei, als ihn ein etwa 15 bis 16 Jahre alter Junge aus der Nachbarschaft wiederholt missbraucht habe - in der Dusche, im Wald, auf einem Campingplatz und auf einem Heuboden. Trotz der Erfahrung habe er im Alter von 16 Jahren seine damals neun Jahre alte Cousine sexuell missbraucht. Die Taten seien alle nie zur Anzeige gekommen.

Mit der Verurteilung des 43-Jährigen ist der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach bei Weitem nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei Köln erstrecken sich die Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern mittlerweile auf alle 16 Bundesländer. Als mutmaßliche Tatorte in NRW gelten unter anderem Bergisch Gladbach, Viersen, Krefeld, Aachen, Alsdorf, Kamp-Lintfort, Duisburg, Blomberg, Dortmund. Beschuldigt werden aktuell 84 Personen. Die Tatvorwürfe lauten: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften. So finden regelmäßig Razzien statt wie Anfang September, wo in zwölf Bundesländern 60 Wohnungen und Häuser durchsucht und mehr als 2000 Beweismittel wie Mobiltelefone, Festplatten und Computer bei insgesamt 50 Tatverdächtigen beschlagnahmt wurden.

(-mit dpa)