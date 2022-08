800.000 Euro : Missbrauchsbetroffener verlangt Schmerzensgeld vom Erzbistum Köln

Wolken ziehen am Kölner Dom vorbei (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein Betroffener von sexualisierter Gewalt verlangt 800.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum Köln. Es ist die erste derartige Klage gegen die Kirche als Institution in Deutschland.

Das ergeben Recherchen des WDR. Wie der Sender am Freitag berichtete, ist das die erste derartige Klage gegen die Kirche als Institution in Deutschland. Laut dem Kläger sei die Beweislage eindeutig. Der Priester habe die Taten vor seinem Tod zugegeben: schwerer Missbrauch in mindestens 320 Fällen.