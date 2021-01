Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : Ermittler finden bei Kinderporno-Razzia 2900 Datenträger

Bergisch Gladbach Bei einer Razzia gegen Kinderpornografie haben mehr als 1000 Polizeibeamte in zehn Bundesländern 75 Objekte durchsucht. 3200 Gegenstände wurden dabei sichergestellt - alleine 2900 Datenträger mit einem Speichervolumen von 40 Terabyte.

In Ansbach nahm das Jugendamt einen 13-jährigen Jungen in Obhut, der sich in der Wohnung eines Beschuldigten aufhielt. Zu den Umständen des Aufenthalts des Jungen in der Wohnung dauern die Ermittlungen noch an. Im Miehlen in Rheinland-Pfalz stellten Ermittler zwei scharfe Pistolen und einen Revolver sowie Munition unterschiedlicher Kaliber sicher.