Angriff in der Innenstadt : 25-Jähriger bei Messerattacke in Köln schwer verletzt

25-Jähriger bei Messerattacke in Köln schwer verletzt

Angriff in der Innenstadt

Köln Zwei Männer sollen einen 25-Jährigen an einem Kölner Fitnessstudio in der Innenstadt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Ein Passant fand den Verletzten auf der Straße.

Einer der Tatverdächtigen verletzte sich selber leicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 20 und 25 Jahre alten Männer sollen das Opfer an der Kreuzung In der Höhle und Hohe Straße aus einem bislang ungeklärten Grund mit einem Messer und Pfefferspray attackiert haben.