Totschlag-Urteil : Mehr als sechs Jahre Haft für 17-Jährigen wegen tödlichen Messerangriffs in Köln

Köln Ein tödlicher Messerangriff auf einer Kölner Partymeile hat im vergangenen Juli für eine Diskussion über Waffenverbotszonen gesorgt. Das Landgericht verurteilte nun den jugendlichen Täter.

Laut Anklagevorwurf erstach der Jugendliche im vergangenen Sommer einen 18-Jährigen in einem Kölner Ausgehviertel in der Innenstadt. In der Nacht zum 31. Juli griff er ihn demnach nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer an und traf ihn auf Herzhöhe in der Brust. Das Opfer erlag später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.