Die Bänke-Krise in Köln Streit am Melatenfriedhof – warum Bürger die Bänke erhalten wollen

Jens hat immer gern gekocht und dafür selbst Kräuter auf seinem Balkon gezogen. Deshalb gedeihen jetzt Rosmarin und Zitronenmelisse auf seinem Grab. Der Thymian ist nie so richtig angewachsen. Gleich daneben steht eine Holzbank. Sie fügt sich so gut in die Kulisse der dichten Büsche und Baumriesen auf dem Kölner Friedhof Melaten ein, dass man sie erst auf den zweiten Blick wahrnimmt. Es ist die Bank, auf der Jens früher immer gesessen hat. Seine Mutter Annegret Fleischel hat hier schon zahllose Stunden verbracht. Jetzt aber soll die Bank verschwinden.