„Deine Stimme gegen Nationalismus“ : Tausende demonstrieren in Köln für ein starkes Europa

Menschen stehen bei einer Demonstration für Europa an der Deutzer Brücke in Köln. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Mehrere tausend Menschen sind am Sonntag in Köln zu einer Demonstration für die europäische Einigung auf die Straße gegangen. Unter dem Motto „Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus“ gingen in mehreren deutschen Städten Menschen auf die Straße.

„Ich bin jetzt im 66. Lebensjahr, kenne keinen Krieg“, sagte Werner Uerdingen aus Leverkusen, der mit einer großen Europaflagge zum Kölner Dom gekommen war. „Ich möchte, dass mein Enkelchen auch die nächsten 60 Jahre Frieden in Europa hat. Und wenn wir jetzt heute nicht dafür sorgen - unter anderem mit dieser Veranstaltung - sehe ich ganz schwarz, wenn die Nationalisten und Populisten da Mehrheiten bekommen im Europaparlament.“

Der elf Jahre alte Fabian trug ein Schild, auf dem das Wort „Diskriminierung“ durchgestrichen war. „Wenn nur ein Land ganz viele Flüchtlinge aufnimmt, hat das Land dann am Ende zu viele Leute, deshalb muss das aufgeteilt werden“, sagte er. „Und deshalb finde ich es wichtig, dass Europa zusammenarbeitet.“

Mehr als 70 Organisationen und Verbände hatten in Köln zur Teilnahme an dem Sternmarsch mit anschließender zentraler Kundgebung am rechten Rheinufer aufgerufen. Die Veranstalter erwarteten 20.000 bis 25.000 Teilnehmer.

