Medizinischer Notfall : Frau aus 45 Metern Höhe vom Kölner Dom abgeseilt

Die Frau wurde in einer speziellen Korbtrage abgeseilt. Foto: dpa/Feuerwehr Köln

Köln Spektakuläre Abseilaktion am Kölner Dom: Nach einem medizinischen Notfall im Bereich des Glockenstuhls im Südturm hat die Feuerwehr am Samstag eine Frau aus 45 Metern abgeseilt.

Die etwa 30-Jährige war zuvor stabilisiert worden, wie die Feuerwehr (Sonntag) mitteilte. Ein Transport über den engen Treppenraum sei nicht infrage gekommen, "so dass letztlich nur ein schonender Transport durch Abseilen mit Spezialgerät über die Außenfassade den gewünschten Erfolg versprach", hieß es.

Neben zahlreichen Karabinern und weiteren Spezialgeräten wurden den Angaben zufolge weit mehr als 100 Meter Seil am eisernen Dachstuhl des "Hohen Daches" befestigt. Um abgeseilt werden zu können, wurde die Frau in eine spezielle Korbtrage umgelagert. Ein Höhenretter habe sie während der gesamten Rettung begleitet. Unten angelangt, wurde die Patientin in ein Krankenhaus gebracht. Die ganze Aktion habe weniger als eine Stunde gedauert.