Gut gelandet : Das sagte Astronaut Maurer bei seiner Ankunft in Köln

Das sagte Astronaut Maurer bei seiner Ankunft in Köln

Der Astronaut Matthias Maurer nach seiner Ankunft auf dem Flughafen in Köln in der Nacht zum Samstag. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Ein halbes Jahr war Matthias Maurer im Weltall. Unmittelbar nach seiner Landung im Golf von Mexiko düste der Astronaut weiter nach Köln - und verriet dort, worauf er sich nun am meisten freut.

Nach seiner Rückkehr zur Erde ist der Astronaut Matthias Maurer am frühen Samstagmorgen in Deutschland angekommen. Um 00.40 Uhr stieg er auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn aus einer Maschine der Luftwaffe. „Ich bin sehr glücklich“, sagte Maurer nach seiner Ankunft. Er sei zwar noch etwas wacklig auf den Beinen, fühle sich ansonsten aber pudelwohl.

Der Saarländer hatte rund ein halbes Jahr an Bord der Internationalen Raumstation ISS verbracht. Am Freitagmorgen war eine Raumkapsel mit Maurer und drei US-Amerikanern vor der Küste Floridas gelandet. Bei seiner Ankunft in Köln wurde Maurer von dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sowie Freunden und Angehörigen herzlich begrüßt.