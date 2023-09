Mit Sportwagen in Autoschlange gerast Ermittlungen auch wegen versuchten Totschlags nach Massenunfall in Köln

Nach einem Massenunfall mit zehn beteiligten Autos und 14 Verletzten in Köln wird gegen den mutmaßlichen Verursacher nun auch wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der Haftbefehl gegen den 28-Jährigen sei entsprechend erweitert worden, sagte eine Sprecherin des Kölner Amtsgerichts am Mittwoch. „Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte billigend in Kauf genommen hat, dass andere Beteiligte hätten getötet werden können.“ Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.