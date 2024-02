Rivalisierende Fangruppen Schlägerei mit fast 100 Beteiligten nach Bundesligaspiel in Köln

Nach dem Spiel gegen Frankfurt, das der 1. FC Köln am Samstag mit 2:0 gewonnen hat, alarmierten Zeugen gegen 20.30 Uhr die Polizei und meldeten eine Schlägerei mit bis zu 100 beteiligten Personen an der Venloer Straße/Ecke Äußere Kanalstraße in Köln. Als mehrere Streifenwagen eintrafen, rannten die Beteiligten in alle Richtungen davon, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei beobachtete, wie ein Großteil der Beteiligten zu einem beliebten Szenetreffpunkt in der Vogelsanger Straße flüchtete. Die mutmaßlichen Anhänger des Vereins Eintracht Frankfurt flüchteten unerkannt.