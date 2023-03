Kleine Aktion von ProSieben Riesiger „Masked Singer“-Vogel taucht überraschend vor Kölner Dom auf

Der Hintergrund: ProSieben bereitet gerade eine neue Staffel seiner quotenträchtigen Musikrate-Show „The Masked Singer“ vor, die vom 1. April (20.15 Uhr) an zu sehen sein wird - live aus Köln. In der Sendung schlüpfen Prominente in aufwendige Ganzkörperkostüme. Eines davon ist in diesem Jahr der Schuhschnabel - ein prächtiger Vogel mit imposantem Schnabel.