Cosa Nostra Polizei durchsucht mehrere Wohnungen in Köln

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die berüchtigte Mafia-Organisation Cosa Nostra hat die Polizei in Köln mehrere Wohnungen und eine Gaststätte durchsucht. Der „Schlag gegen die italienische organisierte Kriminalität“, wie es die Ermittler nannten, sei in der Nacht auf Mittwoch in den Stadtteilen Bilderstöckchen, Niehl, Weidenpesch und Ehrenfeld erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mit. Unter anderem seien Unterlage und eine Schusswaffe samt Munition sichergestellt worden.