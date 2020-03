Punkrock-Konzert in Köln : Männer sprühen mit Feuerlöscher in Konzertbesucher - Fünf Verletzte

Köln Im einem Kölner Club haben zwei Männer sich einen Feuerlöscher geschnappt und damit in die Menge gesprüht. Mehrere Konzertbesucher wurden verletzt.

Fünf Frauen zwischen 18 und 33 Jahren wurden verletzt, wie die Kölner Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt waren am Samstag etwa 700 Menschen bei einem Konzert der Punkrock-Band Schmutzki in der Kölner „Kantine“ in Niehl, als zwei Männer (29, 30) mit einem Feuerlöscher in die Menge sprühten.