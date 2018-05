Lukas Podolski eröffnet Eisdiele in Köln - nun droht ihm ein Bußgeld

Köln Fußballer Lukas Podolski droht ein Bußgeld, weil er zur Eröffnung seiner eigenen Eisdiele in der Kölner Altstadt gekommen ist. Die Stadt hatte ihm das verboten.

Nach der Eröffnung der zweiten Eisdiele von Fußballer Lukas Podolski (32) in Köln zieht die Stadt ein Bußgeldverfahren gegen den Betreiber in Betracht. Der Fußballprofi war bei dem Event erschienen, obwohl die Stadt dies wegen eines fehlenden Sicherheitskonzepts untersagt hatte. Der Bericht der am Samstag eingesetzten Ordnungsamtsmitarbeiter werde zurzeit ausgewertet, teilte ein Sprecher der Stadt Köln am Montag mit. Danach werde entschieden, wie weiter verfahren werde. Zur Zahl der erschienenen Poldi-Fans machte er keine Angaben.