Fotos Löwe, Tiger, Bambuslemuren – süßer Nachwuchs im Kölner Zoo

Der Kölner Zoo freute sich im Juni 2024 über die Geburt von zwei Bambuslemuren Das ist aber nicht der einzige Nachwuchs dieses Jahr im

Nachwuchs bei den Bambuslemuren im Kölner Zoo: Mutter Izy hat am 12. Juni gleich zwei Junge zur Welt gebracht. Zwillingsgeburten seien bei dieser Primatenart aus Madagaskar ausgesprochen selten, teilte der Zoo mit. Momentan trägt Izy ihre Kleinen noch rund um die Uhr am Bauch. Doch bereits in wenigen Wochen werden sie selbstständig auf Bäume und Äste klettern. Da das Geschlecht der Jungen noch nicht bestimmt worden ist, haben sie auch noch keine Namen.