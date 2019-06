Lockere Schrauben an Hohenzollernbrücke : Verspätungen nach Sperrung von Bahnstrecke in Köln

Die Hohenzollernbrücke führt zum Kölner Hauptbahnhof. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln musste die Bahnstrecke über die Hohenzollernbrücke am Dienstagmorgen gesperrt werden. Dort sind Schrauben an den Gleisen gelöst. Es gibt Verspätungen im Bahnverkehr.

Die gelösten Schrauben wurden sowohl an Gleisen auf der Hohenzollernbrücke als auch auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs Richtung Köln-West gefunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Deutsche Bahn (DB) teilte mit, es handle sich um Vandalismusschäden. Die Bundespolizei dagegen hält auch Verschleiß oder Fehler bei Baumaßnahmen als Ursache für möglich, sagte die Sprecherin.

Experten der Polizei unteruschen die Gleise und gefundenen Schrauben. Mindestens bis zum Nachmittag bleibe das Gleis gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln.

Nachdem Zuginsassen den Schaden am Montagabend gemeldet hatten, standen laut der Bahn Regional- und S-Bahn-Züge zeitweise still. Am Dienstagvormittag wurden Züge der Linien RE6 umgeleitet, der RB38 entfiel von Horrem bis Köln Messe/Deutz, wie die DB mitteilte. Auf den National-Express-Linien RE7 und RE48 kam es zu Verspätungen. Auch Fernverkehrszüge der DB fuhren nach Angaben eines Sprechers mit leichter Verspätung.

(top/dpa)