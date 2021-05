Kölner Literaturfestival : Lit.Cologne findet ab Ende Mai digital statt

Köln Das Literaturfestival Lit.Cologne findet dieses Jahr digital statt. 50 Veranstaltungen würden online als Livestreams oder voraufgezeichnet im Zeitraum vom 26. Mai bis zum 12. Juni zu sehen sein.

Das teilten die Veranstalter am Dienstag in Köln mit. Das gesamte Programm soll am 20. Mai veröffentlicht werden.