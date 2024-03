„Ignoranz empfinde ich als unerträglich“ Lit.Cologne startet mit Antisemitismus-Thema – Habeck und Michel Friedman dabei

„Wider den Judenhass“ lautet der Titel der diesjährigen Auftaktveranstaltung der Lit.Cologne am Dienstagnachmittag (17 Uhr). Teilnehmer sind Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der sich nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober in einer Rede eindringlich gegen Antisemitismus positionierte, und der Publizist Michel Friedman, dessen Eltern von Oskar Schindler vor der Ermordung durch die Nazis bewahrt wurden.