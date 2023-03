Die Gründe für das Aus Kölner Zwei-Sterne-Restaurant „Le Moissonnier“ schließt nach 36 Jahren

Die Kölner Gastronomieszene verliert eines ihrer Flagschiffe. Das mit zwei Michelin-Sternen dekorierte Restaurant „Le Moissonnier“ schließt nach 36 Jahren. Am 30. Juni empfangen Patron Vincent Moissonnier und Chefkoch Eric Menchon zum letzten Mal Gäste in dem Lokal im Kölner Agnesviertel. „Ich kann nicht mehr“, sagt Moissonnier im exklusiven Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montagausgabe). „Sterneküche ist wie Formel 1 fahren. Du musst immer top sein, darfst keine Schwäche zeigen. Ich kann einfach diese Leistung nicht mehr bringen“, so der Gastronom.