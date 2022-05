Landtagswahl in NRW : Wahlbeteiligung in Köln von 59 Prozent

Köln In diesem Jahr zeichnet sich eine geringere Beteiligung bei der Landtagswahl in Köln ab. 59 Prozent haben bis 18 Uhr ihre Stimme abgegeben. Bislang sind 775 von 956 Ergebnissen eingegangen.

In Köln hatten am Wahlsonntag zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale 46,87 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. In dem Wert sind Anteile der Stimmabgaben per Briefwahl enthalten. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren waren in der Millionenstadt bis 16 Uhr 51,74 Prozent der Stimmen abgegeben worden.