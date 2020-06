Rockerprozess in Köln : Kölner Ex-„Bandidos“-Chef mit Ehefrau vor Gericht

Köln Um rund 520. 000 Euro sollen der frühere Präsident der Rockergruppe „Bandidos MC Cologne“ und seine Ehefrau einen Schweizer Geschäftsmann betrogen haben. Die 37-Jährige soll zum Schein eine Beziehung mit dem Mann eingegangen sein. Im Sinn hatte sie offenbar aber nur sein Geld.

Ferner wird dem 33-Jährigen Ex-„Bandidos“-Chef die Beteiligung an einer Schießerei mit einem Rivalen aus der verfeindeten Rockergruppe „Hells Angels“ zur Last gelegt. Im Januar 2019 sollen die Männer zufällig in einem Kölner Steuerbüro aufeinandergetroffen sein. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung habe sich in eine körperliche entwickelt. Diese soll schließlich in einer wechselseitigen Schussabgabe am helllichten Tag auf offener Straße in der Kölner Innenstadt gegipfelt sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.