Gebäude evakuiert : Brandalarm in Kölner Landgericht kurz vor großem Missbrauchsprozess

Brandalarm in Kölner Landgericht kurz vor großem Missbrauchsprozess

Feuerwehrwagen stehen am Landgericht in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Kurz vor dem geplanten Beginn des Prozesses gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat es im Kölner Landgericht einen Alarm gegeben. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen.

Meherre Feuerwehrwagen sind vor vor dem Kölner Langericht am Mittag aufgefahren. Das Gebäude wurde evakuiert, zahlreiche Menschen warten nun davor, was weiter passiert. Es hatte einen Brandalarm gegeben, sagte ein Sprecher am Montag. daraufhin mussten alle das Gericht verlassen. Der genaue Grund und die Auswirkungen auf sämtliche terminierten Prozesse waren zunächst unklar. Denkbar waren massive Verzögerungen.