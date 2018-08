Köln: KVB schreibt neue Stadtbahnen europaweit aus

Köln 450 Millionen Euro werden in die Langzüge investiert, die in die Jahre gekommene Fahrzeuge ersetzen sollen.

Köln (step) Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) hat den Kauf von neuen Stadtbahnen europaweit ausgeschrieben. In einem ersten Schritt sollen 62 moderne Niederflurbahnen mit einer Länge von 60 Metern ("Langzüge") sowie zwei 30 Meter lange Niederflurfahrzeuge beschafft werden.

Das Lastenheft für die Ausschreibung umfasst rund 550 Seiten. Darin sind alle technischen Anforderungen an die neuen Fahrzeuge beschrieben: vom Fahrzeuggrundkonzept über die Grundzüge der Innen- und Außengestaltung, die Informations- und Kommunikationseinrichtungen bis hin zu technischen Innovationen wie etwa Fahrerassistenzsystemen zum energiesparenden Fahren oder zur Kollisionswarnung. In die Erstellung des Lastenheftes wurden in den vergangenen Monaten alle Interessengruppen wie etwa die Behindertenverbände, die Berufsgenossenschaft, die Arbeitnehmervertreter einbezogen.