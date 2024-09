Volksbühne am Rudolfplatz Kurt Krömer feiert 100. Podcast-Folge mit Live-Show in Köln

Komiker Kurt Krömer (49) hat in Köln die 100. Folge seines Podcasts „Feelings“ aufgezeichnet. Vor rund 350 Zuschauern in der Volksbühne am Rudolfplatz begrüßte der Berliner seine Kölner Kollegin Carolin Kebekus (44). „Ich hab noch nie im Leben so viele Folgen gemacht wie von diesem Ding“, begrüßte der TV-Moderator sein Publikum.